Eesti Loodusmuuseumi haridusprogrammides osales üle 12 500 lapse, populaarseim tund oli «Metsloomade aastaring»

Hechti sõnul on väiksemate laste seas kõige populaarsemaks muuseumitunniks « Metsloomade aastaring », mis tutvustab Eesti loomi ja nende tegevusi erinevatel aastaaegadel. Vanemas kooliastmes lastele pakkusid enim huvi praktilised tunnid, kus saab tutvuda mikroskoobitööga ja haridusprogramm «Lülijalgsed ja limused».

Muuseumitundide ja haridusprogrammide vaates olid Eesti Loodusmuuseumis kõige populaarsemad kuud november, mil muuseumitundides osales 1900 last, ja mai, kui muuseumitundidest võttis osa 1800 last.

«Et mõista paremini lasteaedade ja koolide vajadusi ning õpetajate ootusi loodushariduse osas, viisime hiljuti läbi rahuolu uuringu. Meie muuseumitundides osalenud õpetajate soovitusvalmidus kolleegile venekeelse tunni osas oli viie palli skaalal 5 ja eestikeelse tunni osas 4,9. Täname õpetajaid nii hea tagasiside eest ja loodame, et sama hea hinnangu saame ka järgmise õppeaasta lõpus,» lisas Egle Hecht. «Kindlasti soovitame õpetajatel võimaluse korral panna järgmise õppeaasta muuseumitundide soovid juba varakult teele. Aegsasti külastust planeerides võite kindlad olla, et saate muuseumisse tulla just teie soovitud päeval.»