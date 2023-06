Mikrokraadid aitavad kiirelt leevendada inseneride puudust

Tööandjate Keskliidu juht Kai Realo kinnitab ettevõtjate toetust mikrokraadidele: «Tööandjana olen mikrokraadiõppe üle väga õnnelik – igas ettevõttes leidub tublisid ja töökaid inimesi, kel ühel või teisel põhjusel elus haridustee pooleli jäänud või on jõutud oma karjääris kohta, kus lisaks praktilistele oskustele on vaja juurde teoreetilisi teadmisi. Ülikoolide mikrokraadiprogrammid on ideaalseks võimaluseks minna õppima professionaalsesse õppeasutusse, kus kogenud õppejõud ning kvaliteetsed õppeprogrammid. Just töö kõrvalt õppides on ülioluline, et õpe sisaldaks seda, mida reaalselt vaja läheb.»