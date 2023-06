Noortel õpetlastel on võimalik taotleda 5000-eurost stardiraha

Noore õpetlase stipendium on Eesti ettevõtjate, haridus- ja teadusministeeriumi ning haridus- ja noorteameti koostöös väljaantav stipendium, mille eesmärk on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte bakalaureuseõpinguid tunnustatud välisriigi kõrgkoolides.

«Sel aastal antakse stipendiumit välja juba 20. korda ning nende aastate jooksul on oma unistusi saanud täide viia 249 noort. Meil on väga hea meel näha nende noorte kõrget lendu ja sed, et enamik neist on tulnud omandatud teadmiste ja oskustega tagasi kodumaale. Stipendiumi eesmärk on toetada noori erinevatest Eesti piirkondadest ja koolidest, mistõttu julgustan kandideerima noori üle Eesti,» sõnas stipendiumi algataja ja nõukogu esimees Tõnu Pekk.