EKSPERT EETRIS ⟩ Marika Ratnik: «Kunstiteraapiad toetavad lapse heaolu»​​

Visuaalkunstiteraapia lektor Marika Ratnik näeb, et tänapäeva laste murede nimekiri on pikk: nutimaailm võimaldab vohada küberkiusul, nõuab tähelepanu ja aja igapäevaste toimetuste arvelt, vaimset tervist mõjutavad muidugi ka suhted eakaaslastega ja suur õppetöökoormus. Ka sõja teemadest ei jää kõik lapsed puutumatuks, sest ärev foon kodus mõjutab ka neid. See tekitab kindlasti küsimuse, kuidas lapse vaimset heaolu toetada?

Üks võimalus on kunstiteraapiad. Olgugi, et ka kunstitunnis või maalimisringis võib laps rõõmu tunda, eristab kunstiteraapiaid individuaalne lähenemine ja terapeutiline suhe – laps on teraapiatunnis vaba hindamisest. Milliseid probleeme aitab kunstiteraapia lahendada, kellele kunstiteraapia suunatud on ja mida see täpselt endast kujutab, kuuleb lähemalt tänases saates.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

