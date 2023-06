Hendrik Aguri poolt koolist tõrjutud õpetaja: ma ei olnud mitte ühegi ihurakuga selleks valmis

Staažikas õpetaja Kaire Jõe asus Kohtla-Järve abilinnapeana ametisse tänavu veebruaris. Sinna kutsus teda pärast kohaliku ärimehe Nikolai Ossipenko korruptsiooniskandaali puhkemist lagunenud linnavõimu asemele uueks linnapeaks valitud Virve Linder. Kui algul oli jutt, et 39 aastat õpetajana töötanud Jõe naaseb kooli sügisel, siis nüüd see enam nii ei ole.

Jõe lausus Postimehele, et ta gümnaasiumiga seotud teemal väga enam peatuda ei taha. «Kõik see on mul juba õpilastele kirjutatud, tegelikult mul ei ole midagi juurde lisada,» ohkas Jõe. «See tuli niimoodi puu tagant – ma ei olnud mitte ühegi ihurakuga selleks valmis,» lisas ta.