Otse vaidluse keskmesse: haridusminister uurib Lääneranna vallas väikekoolide säilitamise võimalusi

Pärnus tutvub minister ka mängumootori arendamisele spetsialiseerunud õppekeskuse Full Cycle Game Academy tegemistega. Akadeemia näol on tegemist ainulaadse videomänguhariduskeskusega terves Põhja-Euroopas, kus koolitatakse välja vajalike oskustega videomänguarenduse talente.

Lääneranna väikekoolide teema on viimastel kuudel olnud teravalt avalikkuse tähelepanu all, kuna kohalik omavalitsus ei näe võimalusi koolide avatuna hoidmiseks. Huvipooled on pöördunud kohtusse ja saanud esialgse õiguskaitse, mis takistab esialgu koolide sulgemist.