Valmis uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

«Usume kindlalt, et hea juhtimine mängib olulist osa nii õpetajate koolis püsimises kui õpilast toetava keskkonna kujundamises,» tõi välja Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge. «Kompetentsi- ja karjäärimudel annab selge raamistiku nii karjääri kui arengu planeerimiseks. Samuti aitab see kaasaegsetel juhtimispõhimõtetel haridussektoris tugevamini kanda kinnitada,» lisas Valge.

Fontese juhtivkonsultant Juta Palmeri kinnitusel on nii juhtimispraktikad kui ootused juhtidele arenenud kõigis valdkondades jõudsalt edasi ning kõikjal mõtestatakse juhtimist ümber. «Juhtide hindajate ja arendajatena nägime, et ka haridusjuhid vajavad uusi standardeid ja rollimudeleid. Karjääri- ja kompetentsimudel on kasulik töövahend arengu toetamiseks nii juhile kui tema tööandjale,» rääkis Juta Palmeri.

Tema sõnul on iga kompetentsimudeli loomisel alati kõige suurem väljakutse see, et mudel hõlmaks valdkonda piisavalt pikaajaliselt, aga oleks ka dünaamiline, et muutuvate oludega kohaneda. Parim viis tasakaalu loomiseks on mudeli värskendamine teatud aja tagant.