Pärnumaa kutsehariduskeskust ja Pärnu täiskasvanute gümnaasiumi asub juhtima Anneli Entson

«Pärnumaa kutsehariduskeskus ja Pärnu täiskasvanute gümnaasium on väga head koolid,» ütles Anneli Entson. «Mul on rõõm ja au liituda nende meeskonnaga, et koos edasi arendada koolide pakutavaid õppimisvõimalusi, et õppekavad oleksid ägedad ning annaksid vajalikud teadmised ja oskused edasiõppimiseks ja edukaks töötamiseks.»