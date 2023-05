Tartu Ülikooli uueks vabade kunstide professoriks saab Peeter Jalakas

Ühelt poolt on kogumik sümboolne tänuavaldus neile kolmekümnele loovisikule, kes vabade kunstide professuuri on täitnud. Teisalt kangastub teose lehtedel ka laiem tagasivaade professorite loometeele. Eeskätt on juubelikogumik aga teetähis vabade kunstide professuuri kui unikaalse akadeemilise üksuse vaimsete väärtuste püüdmise teekonnal.

1961. aastal sündinud Peeter Jalakas on Eesti lavastaja ja teatrijuht. Ta on tuntud mitme teatritrupi, sealhulgas Von Krahli Teatri looja ja juhina ning Baltoscandali festivali ja paljude rahvusvaheliste teatriürituste eestvedajana. Peeter Jalakas on loonud pea 50 lavastust ja mänginud Eesti teatrimaastikul väsimatu eksperimentaatori rolli. Ta on märkimisväärselt uuendanud nii sõna-, muusika- kui ka tantsuteatrit, sulatades eri teatriliikide ja väljenduslaadide osakesi täielikeks kunstiteosteks. Paljude teatrilukku läinud lavastustega on Jalakas ehitanud silla Eesti pärimuskultuuri ja nüüdisaegse mitmekultuurilise ühiskonna vahele, eksperimenteerides ka tehnoloogilise ja multimeediateatriga.

Eeloleval sügisel alustab ta oma professuuriaastat kursusega «Tajumise kunst ja kunsti tajumine Sigismund von Krahli reaalsusteoorias», milles annab huvilistele aimu mitmekümne aasta jooksul eesti (teatri)kultuuri mõjutanud tegelase elufilosoofiast, motiividest, loometehnikast, kunstiarusaamadest ja käivitavatest allusioonidest.