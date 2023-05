Mustamäe riigigümnaasiumis hakkavad olema tervishoiusuunalised valikained

Kõrgkool pakub riigigümnaasiumi õpilastele valikaineid «anatoomia ja füsioloogia», «esmaabi», «hügieen», «inimese elukulg», «seksuaalkasvatus ja pereplaneerimine», «tegevusteraapia alused», «tervis ja heaolu» ja nii edasi. Sealjuures on mitmed Mustamäe riigigümnaasiumi õpilased on näidanud üles suurt huvi meditsiini- ja tervishoiumooduli vastu juba riigigümnaasiumi õppima asudes.

Mustamäe riigigümnaasiumi direktori Raino Libliku sõnul on koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga riigigümnaasiumile väga oluline, kuna tervishoiu- ja meditsiiniteemad on ühiskonnas üha rohkem esil ning koguni võtmeküsimusteks riigi ning inimeste heaolu kontekstis. «Leiame, et noortelgi peab olema võimalus juba varakult end tervise- ja meditsiiniteemaga kurssi viia ja selle olulisust näitab ka noorte endi üha kasvav huvi,» märkis Liblik.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ütles, et kõrgkooli töö gümnaasiumides sisaldab kahte eesmärki: esiteks õppijate tervisealaste teadmiste süvendamine, et nad oleksid ise teadlikumad tervisekäitumises ja teiseks huvi äratamine tervishoiu erialade vastu. «Eesti on tugev riik, kui meil on targad ja terved inimesed,» lisas rektor Ülle Ernits.