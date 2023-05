EKSPERT EETRIS ⟩ Mihhail Lotman: «Luule ja poeetiline kuulmine»

Luule on Mihhail Lotmani sõnul keele poeetilise funktsiooni kõige puhtam väljendus ning luuletajad ise ülimalt tundlikud sõnade häälikulise külje suhtes. “Poeet vaatab maailma läbi poeetilise funktsiooni prisma ja näeb seoseid seal, kus neid ehk polegi ette nähtud. Ta näeb midagi, mida argikommunikatsioonis ei märgata,” rõhutab Lotman. Põhjuseks on asjaolu, et luuletaja ei ole ainult siis luuletaja kui ta luuletab. Tal on absoluutne poeetiline kuulmine.