Tallinna Spordikool avas kandideerimise noortele saavutussportlastele

Tallinna abilinnapea Tiit Teriku sõnul on pealinna noorsportlastel suurepärane võimalus kandideerida Tallinna Spordikooli programmi, et oma sportlikku võimekust veelgi arendada ja näidata. «Nimekiri pealinna sportlastest ja tiitlivõitudest on väga muljetavaldav. Ühiskonna sidususe seisukohalt on oluline, et spordikooli programmi kandideerimine oleks avatud laiemale sihtgrupile, ka kurtidele ja parasportlastele, mille grupi soovime uuest õppeaastast avada,» rääkis Terik.