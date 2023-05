Tõehetk Eesti teaduse jaoks: algab CERN-i hindamisvisiit

CERN on Euroopa teadus- ja arendustegevuse tippkeskus ning üks maailma mõjukamaid teadusorganisatsioone, kus otsitakse vastuseid universumi kõige põhjapanevamatele küsimustele. CERN-i liikmesus looks Eesti teadlastele uusi koostöövõimalusi kõrgetasemeliseks teadustööks ja rahvusvaheliseks ettevõtluseks.

«See on Eesti jaoks nagu küpsuseksam, kus näitame, et soovime olla võrdsed teiste Euroopa riikidega. Täisliikme hääletusõigus ja võimalus osaleda CERN-i otsustusprotsessides annab võimaluse kaasa rääkida maailma ühe märkimisväärsema teadus- ja arenduskeskuse sisulises tegevuses ning poliitika kujundamises. Kuna kogu CERN-is loodud tehnoloogia kuulub selle liikmetele, saame selle Eestisse tuua,» ütles Zadin.

Hindajate eesmärk on välja selgitada CERN-i tegevusvaldkondadega seotud teadustöö olukord Eestis ehk see, kui jätkusuutlik on Eesti tipp- ja alusteadus, kuidas kaasatakse kohalikke ettevõtteid ja milline on Eesti teaduse järelkasv. Komisjoni aruande põhjal hääletavad liikmesriigid Eesti täisliikmesuse üle CERN-i nõukogus eeldatavasti selle aasta sügisel.