Tegemist on kokkuvõtva ja kordava videoga, milles Jüri-Mikk võtab kokku valgusõpetuse põhiteemad.

Kuni juunini jõuavad Postimehe kaudu teieni nii valgus- kui soojusõpetuse videod. Nii see kui ka järgnevad videod on sündinud õpetajate koolitusprogrammi «LAE END» raames.