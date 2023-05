VALMISTU FÜÜSIKAEKSAMIKS ⟩ Kuidas tekib näiv kujutis ja mis on tõeline kujutis?

Valgusõpetuse sarja neljandas videos räägib Jüri-Mikk näivast kujutisest peegeldumise võtmes. Käsitletakse mõisteid näiv kujutis ja tõeline kujutis. Video on mõeldud õppematerjaliks põhikooli füüsika tundidesse, kus räägitakse optikast.



Kuni juunini jõuavad Postimehe kaudu teieni nii valgus- kui soojusõpetuse videod. Nii see, kui järgnevad videod on sündinud õpetajate koolitusprogrammi «LAE END» raames.