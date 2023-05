Küsitlus: Tartu Ülikool on endiselt Eesti mainekaim kõrgkool

Tartu Ülikooli õppeprorektoril Aune Valgul on hea meel tõdeda, et uuringu põhjal on ülikooli tuntuse alustalad esmaklassiline haridus, usaldusväärsus, kõrgetasemeline teadus ja edukad vilistlased. Ülikooli lõpudiplom on tööturul väga hinnatud ja heaks peetakse ka ülikooli rahvusvahelisust.