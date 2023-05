Küsitlus: mainekate kõrgkoolide edetabelit juhivad TÜ ja TTÜ

Ülikoolide maineuuring näitab, et Eesti mainekamate kõrgkoolide reas on Tallinna tehnikaülikool endiselt teisel kohal, aga esimesena mainimine on aastaga 1 protsendi ning teisena mainimine 2 protsendi võrra kasvanud. Oluliselt ehk 4 protsendi võrra on tõusnud nende osakaal, kes Tallinna tehnikaülikooli maine hindamisel kasutasid hinnangut «suurepärane» ehk kokku 41 protsenti vastajaist.