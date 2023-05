EKSPERT EETRIS ⟩ Tarmo Vanamõisa «Kas kiire ja närviline liikluskultuur ongi meie tulevik?»

Tänane saatekülaline, liiklusvaldkonna ekspert Tarmo Vanamõisa avab liikluskorralduse telgitaguseid. Saates tuleb juttu nii Eesti liikluskultuuri muutumisest läbi aastate kui ka sellest, kuidas kohalikud omavalitsused liikluskorralduse planeerimisega tegelevad. Kas oma koht on olemas nii jalakäijal, tõuksiga sõitjal kui ka autojuhil?

Juttu tuleb ka sõidukijuhtimise õigusest ja uurime Vanamõisalt viimasel ajal üles kerkinud küsimuse kohta, kas mingil hetkel on inimene liiga vana, et sõidukit juhtida? Veel tuleb juttu valitsuse kavandatavast automaksust ja täna linnaruumis olulist rolli omavatest tõukeratastest.

