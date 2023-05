Valitsus eraldas reservist 4,7 miljonit Ukraina põgenike keeleõppeks

Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase sõnul on Ukraina sõjapõgenike lastele Eesti haridussüsteemis osalemise võimaldamine olulise tähtsusega. «Paraku sõda kestab ja me ei tea, millal see lõpeb. Meie ülesanne on ukrainlasi toetada nende lastele lastehoiu võimalusi pakkudes ja lapsi õpetades, kuni nad saavad kodumaale naasta. Sel aastal toetame koolide ja lasteaedade pidajaid jätkuvalt lisarahaga, et nad saaksid tagada ka viimasel ajal Eestisse saabunud sõjapõgenikele lasteaia- ja koolikohad, pakkuda keeleõpet, tugiteenuseid, huvitegevusi, vajadusel toitlustust või transporti,» selgitas Kallas mai alguses.