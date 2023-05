Pukas avatakse 2,26 miljonit eurot maksma läinud uus koolimaja

Puka kool on uues majas juba kaks õppeaastat tegutsenud, aga koroona leviku tõttu pole saanud seni pidulikku avamist korraldada. Nüüd, mil Puka kool tähistab 255. aastapäeva, otsustati koos selle piduliku tähtpäevaga korraldada ka uue koolimaja ametlik avamine.

«Uue maja mõte hakkas idanema tänaseks juba peaaegu kümme aastat tagasi,» ütles Puka kooli direktor Margot Keres. «On imetlusväärne, et ka ühinenud valdade tingimustes ei jätnud vallajuhid siiski jonni ja jätkasid koolimaja ehitust vaatamata odavamaks muutunud rahale, koroonale, tarneraskustele ja veel tuhandele takistusele.»

L-kujuline koolihoone on ehitatud endise koolihoone võimla lõuna- ja idaküljele. Uues hoones on valgusküllased ja hubased ruumid. Endise koolimaja asemel on haljasala.

Eesti haridusmaastikul pole just tavapärane, et Lõuna-Eestis ühele väikesele maakoolile uus koolimaja ehitatakse. Põhja-Eestis avatakse koole vaat et igal aastal, Lõuna-Eesti reaalsus on kahjuks vastupidine. Väärtustame meie vallas haridust ja teeme kõik selle nimel, et kõik Otepää valla piirkondades elavad lapsed saaksid õppida võimalikult kodu lähedal,» lisas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

Puka koolis õpib 82 last ning kooli struktuuris on ka Puka lasteaed, mis asub teises hoones. Puka lastaaias käib 28 last. Kokku on koolis 18 õpetajat.