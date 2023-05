VAATA ÜLEKANNET ⟩ Koolitajate MITTEKONVERENTS – uuri järele, mis see on?

Koolitajate mittekonverents on täiskasvanuõppe praktikute kogukonna kohtumispaik ja professionaalse arengu võimalus, millest on saanud valdkonna oodatuim aastasündmus. Mittekonverents ei ole koht, kuhu tullakse lihtsalt kuulama ja vaatama. See on koht, kus toimub õppimine. Õppimine läbi osalemise, pühendumise, süvenemise, suhtlemise, arutlemise, tutvumise, vastutuse võtmise, avatuse, julguse.