Vaata, kes on koolimatemaatikas Eesti parimad õppurid

Olümpiaadi esikolmikule on välja pandud rahalised auhinnad ja parimatel, kes ületasid seatud punktilävendi, on nüüd võimalus asuda õppima TalTechi väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.

Koolimatemaatika olümpiaadi žürii liikme Päivo Simsoni sõnul on koolimatemaatika olümpiaadi ja matemaatika riigieksami ülesannete temaatika üldiselt sama, kuid olümpiaadi ülesanded on mõistagi keerukamad ja mittestandardsemad, põimides omavahel sageli erinevaid koolimatemaatika harusid.

«Samuti on olümpiaadi ülesannetes suurem rõhk matemaatika rakendustel, mis nõuab õpilastelt sügavamat ja laiemat arusaama õpitust. Ülesandeid välja mõeldes on minu üheks peamiseks eesmärgiks leida põnevaid ja rakendusliku sisuga küsimusi, et õpilased omal käel tunnetaksid koolimatemaatika võimsust ja kasulikkust. Matemaatika ei ole ainult ajugümnastika, see on looduse keel ja kogu praktilisest maailmast arusaamise võti. Koolipingis jääb see väärtus sageli tahaplaanile või lausa märkamata, koolimatemaatika olümpiaadil aga kindlasti mitte!» rääkis Simson.