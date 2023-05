VIDEO ⟩ Vaata, milline näeb välja kaasahaarav füüsikapraktikum

Füüsikaõpetaja Daniel Kaasik soovitab teistelgi õpetajatel programmis osaleda, kuna see aitab tunde praktilisemaks teha. «Soovitan Lae End programmi õpetajatele. See väljakutse võib tunduda alguses natuke suur ajapaigutus, aga see on seda väärt, see on hoopis mängulisem ning silmaringi avardavam, kui esialgu arvata võib. Mina sain tutvuda teiste füüsikaõpetajatega üle Eesti ja sain katsetada uuemaid õppevahendeid. Tänu sellele on tänaseks mul mitmeid uusi praktilisi töid õpilastele,» ütles Kaasik.