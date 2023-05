PUTIN H**LO ⟩ Narva õpetaja jätkab vaatamata survele

Promenaadil seistes sattus Alina videole, mida hiljem levitati TikTokis. Video noore muusikaõpetajaga levis õpilaste ja nende vanemate seas väga kiiresti. Paljud vanemad olid Alina teost nördinud ja pöördusid direktori poole, väljendades oma rahulolematust. Alina pälvis ka suhtlusvõrgustikes kriitikat – paljud ei toeta õpetajat. Interneti kasutajad ja Vanalinna kooli õpilaste vanemad on kindlad, et selline tegu on vastuolus pedagoogilise eetikaga.