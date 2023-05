Tallinna päeva etteütlust kirjutatakse seekord loomaaias

Tallinna päeva etteütluse traditsiooni algataja, linnapea Mihhail Kõlvart kutsub kõiki keelehuvilisi meeleolukast ühiskirjutamisest osa saama. «Tallinna-teemalist etteütlust korraldame nüüd juba 11. korda ning hea meel on näha, et see on leidnud oma koha linlaste südames,» ütles Kõlvart.

«Tänavune Tallinna päev on eriline, sest meie kodulinn kannab Euroopa rohelise pealinna tiitlit ja sellest lähtudes on valitud ka etteütluse koht. Teksti loeb tänavu populaarse loodussaate «Osoon» tegija Kristo Elias ning loomadest ja loodusest räägib armastatud zooloog Aleksei Turovski. Põnevust lisab programmile veel see, et soovi korral saab koos giidiga külastada jääkarude, hüljeste ja kotkaste aedikut. Usun, et etteütlusel osalejaid ootab loomaaias sisukas ja elamusterohke päev.»

Etteütlust saavad kirjutada nii õpilased, üliõpilased kui ka täiskasvanud olenemata oma ametist või emakeelest, tuleb vaid eelnevalt registreeruda. Etteütluse kirjutajad pääsevad loomaaeda tasuta.

Tallinna päeva puhul Tallinna-teemalise etteütluse kirjutamise traditsioon sai alguse 2013. aastal. Etteütluse teema on alati olnud seotud Eesti kirjanduse, kultuuri ja Tallinna ajalooga. Varasematel aastatel on etteütlust kirjutatud Tallinna ülikoolis, kinos Kosmos, Vabaduse väljakul ja Raekoja platsil. Teksti on dikteerinud mitmed tuntud inimesed, teiste seas kirjanikud Andrus Kivirähk ja Jan Kaus, muusikud Reket ja Ivo Linna, näitlejad Märt Avandi ja Ivo Uukkivi ning vigursuusatamise maailmameister ja olümpiapronks Kelly Sildaru.

Tallinna päeva etteütlust korraldab Tallinna linnakantselei koostöös Tallinna haridusameti ning linna koolide eesti keele ja kirjanduse õpetajatega, kes on koostanud ka etteütluse teksti. Materjale etteütluseks valmistumiseks leiab lingilt tallinn.ee/etteutlus/oppematerjalid.