President Karis uuris koolinoortelt kiusamise hetkeolukorra kohta

Kui tavapärastel juhtudel on president intervjueeritava rollis, siis käesolevas vestlusringis suunas arutelu president ise. Vestluses toonitas Karis, et paljud on oma elus tunnetanud või kogenud kiusamist, niisamuti ka tema, rõhutades kiusuennetuse olulisust: «Kiusamine on pikaajaline ja pahatahtlik tegevus, me kõik loodame, et kiusamist pole ja tahame seda ka ennetada.»

Seitsmendas klassis õppivad vestluses osalenud noored on osa saanud KiVa kiusamise ennetamise ja vähendamise programmist alates esimesest klassist. «Meil on turvaline ja mõnus koolis käia - pole seda hirmu, et keegi võib mind kiusata sellepärast, et mina olen mina,» kirjeldas kooli atmosfääri vestlusringis osalenud õpilane.

Samas tõdesid noored, et kiusamist esineb üha enam just kooliruumist väljaspool ja veebis ning küberkiusamise teeb keerukaks selle varjatud olek ja kiire levik. Kiusamise tekkeprotsessi võrdles üks noortest lumepalli veeremisega: «Kui konflikti või põrkumise lumepall läheb käima ja veereb, võib kiusamist päris palju tekkida.»

Kiusamise algpõhjustena tõid noored välja kiusaja madala enesehinnangu ja halva enesetunde. «Kiusamise põhjuseid võib olla mitmeid - keegi on teistsugune või kellelegi on teist värvi juukseid, aga kiusatakse sellepärast, et kiusajad tunnevad ennast halvasti,» kõlas ühe õpilase arvamus.