VÕIDUJOOKS: algab kandideerimine suvistesse õpilasmaleva rühmadesse

Tallinna abilinnapea Andrei Kante märkis, et malevasuvi on noortele hea võimalus veeta mõned nädalad sisukalt vaba aega, arendada sotsiaalseid oskusi ja saada esimene töökogemus. «Pealinna noortele pakuvad suveks tööd ja taskuraha teenimise võimalust eraettevõtete kõrval traditsiooniliselt ka mitmed linnaasutused. Eelkõige on tegemist erinevate heakorratöödega, kus abikäsi vajavad linnaosavalitsused, lasteaiad, aga ka loomaaed, botaanikaaed ja lauluväljak,» rääkis abilinnapea. «Varasemad aastad on näidanud, et rühmad täituvad kiiresti, seetõttu tasub soovijatel juba varem eeltöö ära teha ja sobiv rühm välja valida, et registreerimine läheks kiirelt ja ladusalt.»