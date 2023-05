EKSPERT EETRIS ⟩ Ingrid Sindi «Kas ka armastus on lapse põhiõigus?»

Asendushoolduses on viimase paarikümne aastaga palju muutunud ja tänapäeval on süsteem tunduvalt personaalsem. Põhjused, miks lapsed asendushooldusesse satuvad, on erinevad, kuid lõpuks taandub asi sellele, et lapsel peab olema nii turvaline kodu kui ka elu.

Sindi tõstatab saates keerulise ja vastuolulise teemana lastele vajaliku armastuse ja lähisuhete vajaduse küsimuse. Riik saab kehtestada objektiivsed näitajad nagu toit ja peavari, kuid kellegi kohustuseks ei saa panna armastust, millel on oluline roll inimese arengus. See omakorda tähendab, et tegelikult tuleb hakata armastust mõtestama.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli avalike suhete lektor Mart Soonik.

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast.

