Algab aasta kooli rahvahääletus

Tänavuse konkursi märksõnaks on põnev õpikeskkond. «Ma arvan, et aasta kooli projekt on väga hea viis nii lapsevanematele kui ka lastele valida endale või lapsele sobiv kool. Teiseks see on lahe projekt, et tuua koolipere kokku üheks lahedaks challenge’iks! Alati on tore ajusid ragistada ja mõelda kuidas enda kooli esindada,» sõnas Helmvee. «Ma ausalt öeldes nutsin paar korda küll - paljudes videotes oli vähemalt üks klipp, kus kõik õpilased ja õpetajad olid koos ning tantsisid ja lehvitasid. Ma väga igatsen enda kooliaega ja mul on hea meel, et koolimaastik on nii positiivne ja elav!»