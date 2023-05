Tartu Ülikool pakub võimekatele esmakursuslastele praktilisi lisaõpivõimalusi

Programmi eesmärk on pakkuda atraktiivseid õppimisvõimalusi tulevastele tudengitele, kes on oma senisel haridusteel saavutanud suurepäraseid õpitulemusi ja seega juba omandanud ülikooliõpingute alguse väärsed teadmised.

Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe esimesel kursusel on õpingute kõrvalt võimalik osaleda teadus- või ettevõtlusprojektides. Samuti on valikus õpetamisoskuste omandamine ja ise oma valdkonna teaduse huviringi loomine.

Kandideerida saavad noored, kes asuvad sel aastal Tartu Ülikooli õppima ja on gümnaasiumi jooksul osalenud Eesti olümpiaadide lõppvoorudes või rahvusvahelistel olümpiaadidel. Programmiga on võimalik liituda ka juhul, kui abituriendi eesti keele ja matemaatika riigieksami tulemused on mõlemad vähemalt 90 punkti või Tartu Ülikooli akadeemilise testi tulemus vähemalt 80 punkti.