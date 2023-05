Tallinna Ülikool korraldab õppimistalgud

«Koolidel on oluline roll laste õpioskuste kujundamisel. Just seetõttu soovime talgutega levitada ja jagada teadliku õppimiskogemuse toetamise tähtsust – õppima saab õppida! Meie kõigi eesmärk on ju ometi see, et koolis ei keskendutaks hinnetele, et hinne poleks eesmärk omaette, vaid see on tagasiside eelkõige õpetajale,» rääkis Malleus-Kotšegarov.