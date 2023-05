Tudengid kavandavad juba mitut järgmist kuupsatelliidi missiooni

Ulmelise visioonina 15 aasta eest Tartu Observatooriumis ja Tartu Ülikoolis alanud ESTCube haridusprogramm on ülikooli kinnitusel end uskumatult hästi tõestanud. Kui ESTCube-1 ja ESTCube-2 kuupsatelliidid loodi Maa orbiidile saatmiseks, siis suurem ja ambitsoonikam ESTCube-3 siirduks aga Kuu tehiskaaslaseks. Selle peamine last on elektriline päikesepuri ehk e-puri, just nagu tema eelkäijatel.

Kolmanda satelliidi e-puri on aga palju pikem ja teaduslik eesmärk on katsetada seda Kuu keskkonnas. Kuul pole nimelt magnetvälja ega päikese ja tuule eest kaitsvat atmosfäärikihti. Lisaks ehitab ESTCube-1-st välja kasvanud ettevõte Crystalspace satelliidile viiest kaamerast koosnevat kaamerate süsteemi, et määratleda satelliidi täpne asukoht Kuu orbiidi.

ESTCube-3 viiakse ellu ulatuslikus rahvusvahelises koostöös. «ESTCube-3-st tuleb seni kõige küpsem satelliidimissioon,» ütles Tartu observatooriumi kaasprofessor Andris Slavinskis. «Saan missiooni kavandamisel liita kokku ka enda muud kogemused, näiteks Euroopa Kosmoseagentuuri teadusmissiooniga Komeedipüüdur töötamise kogemus.»

Lisaks on Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus kavandamas projekti SUTS ehk strateegiliste uuenduse testimise satelliiti. Sellest saab Maa lähiorbiidi kõige kiirema sidega ja kuluefektiivsem Eesti satelliit. SUTS valmib Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös.

«Mõlemal ülikoolil on unikaalsed tugevused ning leidsime, et ülesannete jagamine annaks meeskonnale väga palju kompetentsi juurde,» selgitas uue satelliidi projektijuht ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Katriin Kristmann, lisades, et praegu laotakse projektile alles vundamenti.