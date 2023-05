Ida-Virumaa noored saavad tulla praktikale Tallinna idufirmadesse

Spinner programmi läbiviijaks on Ida-Virumaa innovatsiooni ja loomekeskus Objekt, mis on programmi kaudu koolitanud juba üle 600 keskkooli ja kutsekooli õpilase. «Peame programmi oma reaalseks panuseks jätkusuutliku ja jõuka Eesti arengusse ning integratsiooni edendamisse. Suur au on olla osa andekate noorte inimeste tulevikuvõimaluste loomisest,» kommenteeris Objekti asutaja Jana Budovskaja.