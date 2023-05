TalTechi ärikorralduse instituut sai uue juhi

Koostöös uurivad instituudi teadlased ärijuhtimise eri aspekte turundusest majandusarvestuseni. Praegu analüüsitakse näiteks ettevõtete valmisolekut rohepöördeks, platvormitööd, tööheaolu ning suurandmete ja tehisintellekti kasutamist ärikeskkonnas. Ka on instituudis Eesti esimene teenusedisaini labor, kus saab disaini metoodika abil leida lahendusi reaalsetele äriprobleemidele. Laboris on koos tudengitega oma teenuseid mudeldamas käinud sellised Eesti suurettevõtted nagu Eesti Energia, Swedbank ja Südameapteek.

Instituudil on ka erinevad täienduskoolitusprogrammid näiteks jätkusuutlikkusest, majandusarvestusest ja juhtimisest. Samuti pakub ärikorralduse instituut ka Eestis populaarseks saanud mikrokraade, teemad on mitmekesised alates teenusedisainist kuni äriprotsessideni digiühiskonnas.

Teadlasena plaanib Reidolf jätkata uurimistööd, mida alustas 2003. aastal magistriõpingutes ja jätkas doktorantuuris – tema kitsamaks valdkonnaks on ettevõtluse arendamine ja innovatsioon ning erinevad piirkondlikud arengurajad. Näiteks osales ta ettevõtluse ökosüsteemi uuringus. Seal analüüsiti ettevõtluse ökosüsteemi kontseptsiooni rakendamist Eestis tootlikkust käsitlevate arenguperspektiivide koostamisel. Analüüs kinnitas, et ükski ettevõtluse ökosüsteemi komponent üksi ei ole võtmetähtsusega, oluline on erinevate komponentide kombinatsioon ning sidusus ja vastavus just konkreetse piirkonna ja ettevõtlusvaldkonna vajadustele.