TalTechi populaarsele erialale sissesaamiseks tuleb esitada portfoolio

Tallinna Tehnikaülikooli IT-kolledži vanemteadur ja IT-teaduskonna didaktikakeskuse juht Birgy Lorenz kinnitas, et portfoolio nõude taga on ülikooli soov sisseastujate kohta rohkem teada saada. «Bakalaureuse vastuvõtt on valdavalt lävendipõhine, see tähendab on ette antud minimaalsed matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemused, mille ületamise korral ülikooli vastu võetakse. Kuna IT alade konkurents on aga tihe, siis meile tundus, et ainuüksi riigieksami põhisest lävendist sobivaimate tudengite leidmiseks ei piisa.»