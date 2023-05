Reformierakond jätkab Tallinna survestamist eestikeelse hariduse osas

«Ehkki riigikogu on vastu võtnud seaduse, et 2024. aastast algab eestikeelsele õppele üleminek, ei ole Tallinna linnavalitsus eesotsas linnapea Mihhail Kõlvartiga ühtegi sammu selle suunas teinud. Juba sel aastal saaks ja peaks linn kerge vaevaga koolitama vene keele aine õpetajaid ümber eesti keele või muude ainete õpetajateks, et leevendada õpetajate puudust,» kommenteeris Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere eelnõu sisu.