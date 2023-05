Tartu otsib partnereid lasteaedade ja koolide õppekavade rikastamiseks

Konkursi eesmärk on toetada lasteaedade ja koolide õppeprotsesse ja aidata kaasa õppijate jaoks oluliste teadmiste paremale omandamisele. Uued projektid aitavad õppetööd mitmekesistada ja huvitavamaks muuta.

Eesmärk on lähendada eesti- ja venekeelseid noori

Uue valdkonnana on 2023/24. õppeaastal projektide konkursil esiplaanil muukeelse õppija eesti keele õppimise toetamine. «Õppekava rakendamist toetavad projektid on hea lisavõimalus aidata kaasa muukeelsete noorte keele õppele ja lähendada eesti- ja venekeelseid noori nagu oleme seadnud eesmärgiks ka eestikeelse hariduse tegevuskavas. Loodan, et leiame siin häid koostööpartnereid,» ütles haridusosakonna juhataja Riho Raave.