Tartu Ülikooli uus virtuaaltuur viib ülikoolielu keskele

Tema sõnul tegutseb mitmes õppehoones rohkem kui üks instituut või üksus, samuti on mitmel instituudil mitu õppe- ja teadushoonet. «Viimaks oli oluline silmas pidada, millist infot vajavad tulevased üliõpilased ja saabuvad külalised kõige rohkem. Valminud virtuaaltuur on teadaolevalt Euroopa suurim, hõlmates 40 õppehoonet ja üle 160 asukoha viies linnas,» rääkis Pille-Riin Makilla.

Virtuaaltuuri kõik 164 fotot on 360-kraadised ning need on pildistatud õppe- ja teadustöö tegemise ajal, et näidata paremini ülikooli igapäevaelu. Lisaväärtust pakuvad kõikidele asukohtadele lisatud kirjeldused ja viited ülikooli veebilehtedele, kust saab konkreetse üksuse kohta rohkem lugeda.