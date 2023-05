EKSPERT EETRIS ⟩ Loovstrateeg Sven Luka «Kaosest ei sünni head reklaami»

Sven Luka räägib saates sellest, kuidas tänapäeval on reklaam tegelikult jõudnud kõikjale ja see on loomulik osa ühiskonnast, millele me sageli isegi ei oska tähelepanu pöörata. Näiteks võib filmides näha näitlejaid joomas kindlaid jooke või kandmas teatud firma riideid. Muidugi alati ei ole tegemist makstud reklaamiga, mõned detailid lihtsalt seostuvad juba kindlate brändidega.