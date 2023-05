Haridusprogramm otsib füüsikaõpetajaid, kellele kinkida 13. kuupalk

Eesti Energia juhatuse liikme Raine Pajo sõnul vajab Eesti majandusarengu hoogustamiseks ja rohepöörde väljakutsetega tegelemiseks insenere, kes töötaksid välja ja viiksid ellu lahendusi, millel hakkab tuginema meie tulevikumajandus. «Paraku on täna puudu tuhandeid noori insenere, kelleta võivad Eestile olulised projektid tegemata jääda,» ütleb Pajo. «Kutsun kõiki märkama ja soovitama õpetajaid Lae End programmis osalema, sest just tublidest füüsikaõpetajatest ja inspireerivatest füüsikatundidest sõltub meie inseneride järelkasv.»

Värskelt avaldatud OSKA haridus- ja teadusraport toob välja, et käesoleval kümnendil jääb tööturul puudu 2/3 inseneridest. Eestis on ligikaudu 490 kooli, millest hinnanguliselt pooltes puudub erialase ettevalmistusega füüsikaõpetaja. OSKA raporti kohaselt on Eesti koolides iga neljas füüsikaõpetaja üle 60. aasta vana. Uuringud näitavad, et 76 protsenti õpetajatest ei tunne end ühiskonnas väärtustatuna. See peegeldub ka õpilaste tagasisides - 46 protsenti õpilastest nendib, et õpetaja ei õpeta oma ainet huvitavalt.