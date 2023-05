Labürindijooksu nutikamad saavad õppima asuda TalTechis

Eelmise aasta edukale labürindijooksjale, Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlasele ja tänasele TalTechi informaatikatudengile Martin Moistusele tõi edu oskus vahetada ajutegevust jooksmiselt mõtlemisele. Kooliõpingutest tõid Martinile kasu üldised põhivalemid, millel põhineb loogika. «Lisaks kiiretele näppudele on vaja ka kiireid jalgu,» lisas ta.

Sarnane kogemus on ka Jõhvi gümnaasiumi vilistlasel ja tänasel TalTechi informaatikatudengil Mari-Nicole Berezovskil, kelle kinnitusel tõid talle edu põhiteadmised. «Tagasi mõeldes arvan, et keemiliste elementide skeemid ja nimetused tõid mulle kõige rohkem punkte,» märkis ta. «Hea tulemuse saamiseks ei piisa ainult kiirusest, sest peamiselt saab punkte ikka teadmiste eest. Kuid kiirus on samamoodi oluline, kuna on vaja ruttu leida labürindis õige tee ning juhul kui kahel osalejal on sama punktisumma, siis tabelisse ilmuvad nad ikkagi kiiruse põhjal.»