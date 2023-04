Narva Eesti riigigümnaasiumi hoone peab sarikapidu

Kooli juht Irene Käosaar on varem öelnud, et Narva Eesti riigigümnaasium on midagi palju enamat kui vaid kool. «Uus õpikeskkond võimaldab valikuterohke eestikeelse hariduse pakkumist. Loodan väga, et sellest koolist saab kogukonda ühendav kodu, kuhu tahetakse tulla, kus tahetakse õppida ja kuhu tullakse alati rõõmuga tagasi ka pärast kooli lõpetamist,» kinnitas Käosaar.