EKSPERT EETRIS ⟩ Katrin Soika: «Kuidas tagada loodusainete õpetajate järelkasv?»

Levinud on arusaam, et õpetaja on ikka üle keskea, tihti pensionieelne ja õpetajate järelkasv on üldse väike. Eriti terav on küsimus just loodusainete õpetajate juures. Saates on külas Tallinna Ülikooli keemia didaktika lektor ja keemia ning loodusõpetuse õpetaja Katrin Soika, kellega tuleb juttu õpetaja elukutse telgitagustest ning võimalustest, kuidas õpetajate puudust leevendada.