Tartu Ülikool ootab doktoriõppesse kandideerima

Vassili sõnul on doktorantuur suurepärane võimalus rikastada oma õpi- ja karjääriteed, eriti kui on soov pärast lõpetamist jätkata teadus- ja arendustööga kas ülikoolis või väljaspool seda või töötada teadusmahukates eraettevõtetes.

2022. aastal avatud doktoriõppe programmid võimaldavad doktorandil pühenduda teadustööle ja valida lisaks arvukate enesetäiendamisvõimaluste vahel. Nooremteadur on ülikooli mõistes nii üliõpilane kui ka töötaja, kes läbib programmi töölepingu alusel. Ta töötab üldjuhul täiskoormusega, ent võimalik on kokku leppida ka väiksemas koormuses, kui doktoriõpe on vaja ühendada muul ametikohal töötamisega. Lisaks on Tartu Ülikoolis kokkuleppel instituudiga võimalik doktoriõpet läbida ka üliõpilase staatuses ilma töölepingut sõlmimata.