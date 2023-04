Noor õpetaja Joanna Kärsin töörõõmu hoidmisest: «Ei tohi unustada, miks see elukutse sai valitud!»

«Kui näidata ka õpetajaameti positiivset poolt, jagada kogemuslugusid ning innustada, siis oleks inimestel adekvaatsem pilt koolis toimuvast.»

«Olukord on kindlasti aastatega paranenud. Rõõm on näha, et MTÜ «Alustavat õpetajat toetav kool» on olulised teemad lauale toonud ning nad juhivad tähelepanu alustava õpetajate vajadustele. Ega noor inimene tihti ei julgegi ise oma murekohti tõstatada,» ütleb ta.

Kindlasti on oluline roll kogu ühiskonnal, et õpetaja kui «maa sool» kestaks. Vääriline töötasu on kindlasti üks motivaator, kuid see pole ainus.

«Õpetajate toetamine käib käsikäes väärtustamisega. Ühest küljest on meil kõigil koolikogemus, kuid see ei pruugi sarnaneda tänase haridusmaastiku pildiga. Kool ei ole ega peagi olema samasugune paik, nagu 30 aastat tagasi. Kurb on mõnikord lugeda, kuidas õpetajad ja lapsevanemad vastanduvad. Tegelikult oleme ju ühes paadis ja tegutseme ühise eesmärgi nimel,» arvab noor õpetaja. Selleks, et hariduselu ja just selle helgem pool laiemalt inimesteni jõuaks, on Joanna sõnul oma roll ajakirjandusel: «Negatiivne jõuab meediasse kergemini. Kui näidata ka õpetajaameti positiivset poolt, jagada kogemuslugusid ning innustada, siis oleks inimestel adekvaatsem pilt koolis toimuvast. See julgustaks õpetajatööd valima nii noori kui ka karjääripöörajaid.»

Miks õpetajaks?