Maateaduste olümpiaadi võitjad selgunud! Rahvusvahelisele võistlusele pääseb kuni 8 õpilast

«Teise koha sai Gustav Adolf Gümnaasiumi õpilane Anna Milena Linder ning kolmanda Tallinna Reaalkoolist Katarina Jaska,» ütles Soesoo ja lisas, et sarnaselt pealinna koolidele pani tugeva meeskonna taas välja Põlva Gümnaasium. «Ka Põlva Gümnaasium on alati olümpiaadil silma paistnud. Seekord läks Põlvasse lisaks viiendale kohale ka kõige parema kivimite ja mineraalide tundja auhind, mille pälvis Reno Ostra,» rääkis žürii esimees, «Kõige rohkem osalejaid oli Gustav Adolfi Gümnaasiumist, kust tuli sel korral lausa 10 võistlejat. Päris mitu õpilast pani välja ka Viimsi Gümnaasium ja Tallinna Reaalkool.» Kokku oli osalejaid 41, mida Alvar Soesoo loeb väga heaks tulemuseks.

Žürii esimehe kinnitusel said noored ülesannetega kenasti hakkama. Soesoo selgitas, et teooriaküsimused ei olnud sel aastal siiski kergete killast. Lisaks teooriale ja arvutusülesannete tuli määrata mineraale, kivimeid ja kivistisi.

«Just see osa paistis paljudele raskusi valmistavat. Nii koolid kui ka ülikoolid saavad siinkohal õpilasi rohkem toetada,» ütles ta ja lisas, et keerulise maavara-kaardiülesandega said paljud õpilased siiski väga hästi hakkama. «Üldiselt võib öelda, et õpilaste sooritused oli kõrgetasemelised - parimad said teooriatestis lausa üle 80 punkti 91 võimalikust.»