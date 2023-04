Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektoriks saab Erik Puura

«Meie teadlastel on tihe koostöö ettevõtetega, mille tõenduseks on ka muljetavaldav ettevõtluslepingute arv,» hindas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land, «samas soovime ja ka peame muutuvas maailmas enam keskenduma teadus-arendusmahukale koostööle ettevõtetega ning suutma viia meie teadlaste saavutused uutesse tehnoloogiatesse, mis jõuaksid ühiskonda ja oleks Eesti majanduse mootoriks.»

TalTechi ettevõtlusprorektorina tööle asuval Erik Puural on pikaajaline kogemus selles vallas. Kümme aastat on ta juhtinud Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituuti, teised kümme olnud sealsamas arendusprorektori ametis. Ta on kaitsnud tehnikadoktori kraadi Stockholmi Kuninglikus Tehnikaülikoolis, mis on ka TalTechi üks võrdlusülikoole.