Koolid saavad taas toetust päikesejaamade ja tuulegeneraatorite ehitamiseks

KIK-i toetuste ja teenuste osakonna juht Tanel Oppi selgitas, et uued kaasaegsed tehnoloogiad ja nende arendamine aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja hoida kokku ressursse. «Eestis on juba olemas mitmeid keskkonna heaks töötavaid tehnoloogiaid, kuid üha enam tuleb luua uusi võimalusi, et neid juurde tekiks. Seetõttu on oluline, et kaasaksime noori selles osas juba varakult, äratamaks huvi ja andmaks mõtteainet. Vajalik on see nii karjäärivalikute tegemiseks kui ka ise tarbides võimalikult tarkade valikute tegemiseks,» sõnas Oppi.