Tallinnas vahetuvad viie kooli juhid

«Tallinna haridusamet ei ole ametist lahkuvatele direktoritele mingilgi moel survet avaldanud. Kogenud koolijuhid on arvestanud ajaliselt, et kui nüüd hakatakse uute direktorite konkursse läbi viima, on lootust, et uued inimesed leitakse enne suve ja koolipered ei pea teadmatuses suvepuhkusele siirduma. See on hooliv suhtumine nii oma kooli kui ka järglasesse sellel ametikohal: saab rahulikult asjad üle anda, uus inimene saab alustada uut õppeaastat eelarve, tunniplaani ja muu koostamisega,» selgitas Rundu.