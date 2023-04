Kõik Lääne-Harju valla koolid said jäätmete sortimisjaamad

Kõik valla kooliõpilased ning töötajad saavad nüüd olmejäätmeid sortida neljaks ehk eraldi panna pakendeid, biojäätmeid, pabert ja pappi ning segaolmejäätmeid.

Lääne-Harju vallavanema Jaanus Saati sõnul on enamus Lääne-Harju valla koole liitunud Rohelise Kooli programmiga ning jäätmete sorteerimine on õpilastele juba päris selge. «Oluline ongi hakata muutma inimeste käitumisharjumusi juba varajases eas, nii kasvavad põlvkonnad, kelle jaoks jäätmete sorteerimine on tavapärane. Meie valla koolidest on sirgunud ka tublid rohesaadikud, kes käivad valla avalikel üritustel külastajaid juhendamas, kuidas jäätmeid õigesti sorteerida. Sortimisjaamad aitavad kindlasti viia õigesti sorteerimise harjumust veelgi rohkemate õpilasteni ja seeläbi jõuda ka suurema hulga vallaelanikeni,» ütles Jaanus Saat.

Noortele meeldib jäätmeid sortida

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhi Margit Rüütelmanni sõnul on jäätmete liigiti kogumine iseäranis populaarne noorte seas. «Jäätmete sorteerimine on igaühe kohustus ning kooliõpilased on need, kellelt peame eeskuju võtma. Me vastutame kõik koos, millise jälje keskkonnale jätame. Ringlusse saab suunata ainult liigiti kogutud jäätmeid ja kui kõik visata ühte kasti, ei ole enamasti võimalik sellest midagi teha. Kui koolilapsed saavad jäätmete liigiti kogumisega hakkama, siis pole täiskasvanutel küll ühtegi vabandust, miks seda mitte teha,» ütles Rüütelmann.